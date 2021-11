Neues Gesetz: Union will die Corona-Pläne der Ampel blockieren

Alexander Dobrindt (CSU, links), spricht neben Ralph Brinkhaus (CDU). (Archivfoto)

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Die Union kritisiert die neuen Corona-Maßnahmen der Ampel scharf, das Infektionsschutzgesetz soll in Bundestag und Bundesrat abgelehnt werden. Olaf Scholz fordert eine "gemeinsame Anstrengung".

Die Unionsfraktion will die Pläne der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP an diesem Donnerstag im Bundestag mehrheitlich ablehnen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen der Beratungen der CDU/CSU-Abge