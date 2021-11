Viel zu tun auf der Covid-Station in Freising: Mediziner warnen vor der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems und fordern strengere Corona-Regeln.

AFP/CHRISTOF STACHE

Berlin. Immer mehr Bundesländer lassen nur noch Geimpfte oder Genesene an Alltagsangeboten teilnehmen. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über ein flächendeckendes 2G-Modell. Ärzten geht das nicht weit genug.

Ob im Kino oder bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, beim Friseur oder im Handel: Am Donnerstag sollen bei einem Bund-Länder-Treffen wichtige Weichen für den Kampf gegen Corona in Deutschland gestellt werden. Angesichts der steigenden C