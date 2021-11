Alternative zu Biontech und Co: Novavax beantragt EU-Zulassung

EU-Zulassung beantragt: Der Corona-Impfstoff der US-Firma Novavax.

imago images

Amsterdam. Der US-Pharmakonzern Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der Europäischen Union beantragt. Es wäre das erste Mittel auf Eiweißbasis, bisher sind nur mRNA- und Vektorimpfstoffe zugelassen.

Der US-Hersteller Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff eine Marktzulassung in der EU beantragt. Das teilte die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Ein Expertenteam werde nun die Daten des Herstell