3G in Bussen und Bahnen – diese Regeln sollen bald gelten

Weniger volle Bahnen und Busse? Die 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr ist eine von zahlreichen Maßnahmen, mit der die Ampel-Parteien die vierte Corona-Welle unter Kontrolle bekommen wollen.

dpa/Jörg Carstensen

Berlin. Geht es nach den Plänen von SPD, Grüne und FDP, soll auch in Bussen und Bahnen zukünftig die 3G-Regelung gelten. Welche Ausnahmen es bei dem Vorhaben gibt und wie dies kontrolliert werden soll: alle Details im Überblick.

Die 3G-Regel, die seit mehreren Monaten bereits in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Kinos, Fitnessstudios oder Cafés angewendet wird, soll bald auch in Bussen und Bahnen gelten, so die Pläne der Ampel-Parteien. Zum Thema:Re