3G in Bussen und Bahnen – was Sie jetzt wissen müssen

Weniger volle Bahnen und Busse? Die 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr ist eine von zahlreichen Maßnahmen, mit der die Ampel-Parteien die vierte Corona-Welle unter Kontrolle bekommen wollen.

dpa/Jörg Carstensen

Berlin. Der Bundestag hat neue Corona-Maßnahmen verabschiedet. Damit gilt künftig auch in Bus und Bahn die 3G-Regelung. Wer davon ausgenommen ist und wer das kontrollieren soll – alle Infos im Überblick.

Die 3G-Regel, die seit mehreren Monaten bereits in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Kinos, Fitnessstudios oder Cafés angewendet wird, soll nun auch für den Nah- und Fernverkehr in Deutschland kommen. Das hat der Bundestag am Don