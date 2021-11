Nahm an der Veranstaltung in Wiesbaden aus Infektionsschutzgründen per Video teil: Horst Seehofer.

Arne Dedert/dpa

Wiesbaden. Beim BKA wurden allein in den ersten sechs Monaten des Jahres so viele Fälle von Kinderpornografie wie im gesamten Vorjahr erfasst. Dieser Trend müsse „mit allen Mitteln“ gestoppt werden, so Innenminister Horst Seehofer.

Kurz vor dem erwarteten Ende seiner Amtszeit sieht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch dringenden Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Kinderpornografie. Auch mit dem zuletzt mehrfach beobachteten Phänomen des politisch motivier