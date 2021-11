Nach Anschlag in Uganda steigt Opferzahl weiter

Ermittler inspizieren den Tatort nach den Bombenexplosionen in der Nähe des Parlamentsgebäudes.

Hajarah Nalwadda/XinHua/dpa

Kampala. Drei Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS zündeten gestern in der Innenstadt der Hauptstadt Kampala Sprengsätze. Nach dem Anschlag klettert die Zahl der Toten weiter an.

Nach einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im ostafrikanischen Uganda ist die Zahl der Todesopfer auf 13 gestiegen. Drei Selbstmordattentäter hatten gestern an zwei Plätzen in der Innenstadt der Hauptstadt Kampala Sprengsätz