Menschen stehen hinter einem Grenzzaun in Belarus in der Nähe des polnisch-belarussischen Grenzübergangs in Kuznica.

16th Mechanised Division/dpa

Bruzgi. Der Vermittlungsversuch der Kanzlerin in der Krise um die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze kommt in Polen nicht gut an. Aber kommt Bewegung in die verfahrene Situation?

In der Krise um die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze ist Kanzlerin Angela Merkel wegen des Telefonats mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in die Kritik geraten.Polens Regierungssprecher sagte, das Gespräch