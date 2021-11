Schweden befürwortet EU-Militärausbilder in der Ukraine

Ukrainische Soldaten durchqueren ein Feld im Ort Stare südlich der Haupstadt Kiew. Schweden hat sich dafür ausgesprochen, EU-Militärausbilder in die Ukraine zu schicken.

-/Ukrinform/dpa

Bruxelles. Wegen Besorgnis über russische Truppenkonzentrationen nahe der Ukraine unterstützt Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist eine EU-Trainingsmission, um das ukrainische Militär zu unterstützen.

Schweden hat sich dafür ausgesprochen, EU-Militärausbilder in die Ukraine zu schicken. Eine Trainingsmission könne Ländern in schwierigen Sicherheitssituationen helfen, sagte Verteidigungsminister Peter Hultqvist am Dienstag nach Angaben ei