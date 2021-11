Gewalt an der Grenze: Dieses Foto wurde von der belarussischen Staatsagentur BelTA via AP zur Verfügung gestellt. Es zeigt polnische Soldaten, die bei Zusammenstößen mit Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze Wasserwerfer einsetzen.

dpa/BelTA/AP/Leonid Shcheglov

Minsk/Warschau. Nachdem es an der polnisch-belarussischen Grenze zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Grenzschützern gekommen ist, bei denen mindestens ein Polizist verletzt wurde, hat sich die Lage vor Ort nun etwas beruhigt.

In der Krise um die Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte am Dienstag erneut mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Dieser ordn