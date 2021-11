Sicherheitskräfte sichern den Ort ab, wo sich die Explosionen ereigneten.

Hajarah Nalwadda/AP/dpa

Kampala. In der Nähe des Parlamentsgebäudes in der Haupstadt Ugandas zünden Attentäter mehrere Sprengsätze. Es gibt Tote und Verletzte.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Anschlag mit sechs Getöteten in Ugandas Hauptstadt Kampala bekannt.Drei Selbstmordattentäter zündeten an zwei Plätzen in der Innenstadt Sprengsätze, wie Polizeisprecher Fred Enanga be