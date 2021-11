Warnstreiks an Unikliniken werden fortgesetzt

Die Gewerkschaften fordern eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Uwe Anspach/dpa/Archiv

Köln/Düsseldorf. In mehreren Bundesländern gehen heute Tarifbeschäftigte an Universitätskliniken in den Warnstreik - trotz der hohen Corona-Infektionszahlen. Für Notfälle sei man weiterhin gerüstet, heißt es.

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen wollen heute Tarifbeschäftigte an Universitätskliniken in mehreren Bundesländern ihre Arbeit niederlegen. Mit den Ausständen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, wollen die Beschäftigten