Warnstreiks an Unikliniken in mehreren Bundesländern

„Erst Klatschen am Balkon - dann Klatsche ins Gesicht“: Beschäftigte im Gesundheitswesen während des Warnstreiks vor dem Klinikum in Großhadern, München.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. In mehreren Bundesländern legen Tarifbeschäftigte an Universitätskliniken die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich.

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter von Universitätskliniken in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft kamen diesem Aufruf unter anderem Beschäftigte in Nor