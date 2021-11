Warnstreik an Unikliniken in mehreren Bundesländern

„Erst Klatschen am Balkon - dann Klatsche ins Gesicht“: Beschäftigte im Gesundheitswesen während des Warnstreiks vor dem Klinikum in Großhadern, München.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. In verschiedenen Bundesländern sind Beschäftige von Unikliniken in einen Warnstreik getreten. Seit Beginn der Pandemie hat sich die Belastung von Pflegepersonal und Medizinern stark erhöht.

Mitten in der sich zuspitzenden Corona-Lage sind in mehreren Bundesländern Mitarbeiter von Universitätskliniken in Warnstreiks getreten.An den Aktionen im Rahmen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst beteiligten sich am Dienstag unter a