Immer mehr eilige Corona-Beschränkungen in den Ländern

Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird Baden-Württemberg die „Alarmstufe“ erreichen.

Bernd Weißbrod/dpa

Berlin. Am Donnerstag sollen wichtige Weichen für den Kampf gegen Corona in Deutschland gestellt werden - im Bundestag und mal wieder in einer Ministerpräsidentenkonferenz. Mehrere Länder preschen aber jetzt vor.

Unter dem Druck rasant steigender Corona-Zahlen kommen noch vor der anstehenden Krisenrunde von Bund und Ländern immer mehr eilige Regelverschärfungen auf den Weg.In Baden-Württemberg haben ab diesem Mittwoch nur noch Geimpfte und Genesene