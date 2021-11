Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz.

Berlin. CDU sucht Erneuerer: Mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun stehen drei Kandidaten in den Startlöchern. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Mittwochabend.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Abend in einer digitalen Sitzung für die anstehende Mitgliederb