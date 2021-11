Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sorgt sich wegen „großer und ungewöhnlicher“ Truppenkonzentrationen Russlands.

Virginia Mayo/AP/dpa

Brussel. Aktivitäten russischer Streitkräfte in Nähe der Grenze zur Ukraine sorgen in der Nato für Beunruhigung. Generalsekretär Stoltenberg erinnert an die Ereignisse von 2014 und danach. „Panikmache“?

Die Nato ist alarmiert über den erneuten Aufmarsch russischer Streitkräfte unweit der Ukraine.Man habe in den vergangenen Wochen „große und ungewöhnliche“ Truppenkonzentrationen in der Nähe der Grenzen gesehen, sagte Generalsekretär Jens St