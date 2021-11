Keiner will 3G in der Bahn kontrollieren – Uneinigkeit bei Impfpflicht

Bald nur noch geimpft, genesen oder negativ getestet in Busse und Bahnen? So wollen es SPD, Grüne und FDP.

Sebastian Gollnow / dpa

Berlin. Die Ampel will die Corona-Notbremse ziehen: Doch die 3G-Regel in der Bahn regt Protest an und niemand will das Einhalten kontrollieren. Auch bei der Impflicht für einige Berufsgruppen sind sich die Verhandler uneinig.

Gegen die geplante 3G-Regelung im ÖPNV, wonach Nichtgeimpfte nur noch mit negativem Corona-Test Busse und Bahnen nutzen dürfen sollen, kommt Widerstand. Die Ampel-Parteien sind sich über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht so