Neue Anti-Korruptions-Partei gewinnt Wahl in Bulgarien

Kiril Petkow (l.) und Assen Wassilew von der Partei „Wir führen den Wandel fort“ liegen sich in den Armen.

Valentina Petrova/AP/dpa

Sofia. Überraschung bei der Parlamentswahl in Bulgarien. Anders als in Umfragen erwartet, gewinne eine neue Anti-Korruptions-Partei.

In Bulgarien hat eine neue Anti-Korruptions-Partei die Parlamentswahl gewonnen. Bei der bereits dritten Wahl in diesem Jahr erhielt die Partei „Wir führen den Wandel fort“ (PP) am Sonntag gut 25 Prozent der Stimmen - viel mehr als nach den