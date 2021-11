Karl Lauterbach wünscht sich eine Absage der Weihnachtsmärkte.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält wegen der hohen Corona-Fallzahlen Weihnachtsmärkte für zu gefährlich und plädiert für eine Absage. Dagegen laufen Schausteller Sturm.

„Jeder Weihnachtsmarkt, der nicht durchgeführt werde, sei ein guter Weihnachtsmarkt“ sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in der Nachrichtensendung „ZDFlive“. In einem offenen Brief wehrt sich der Deutsche Schaustellerbund und