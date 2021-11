„Natürlich können wir kleine Fortschritte machen und langsam gewinnen. Aber das ist genau das Gleiche wie zu verlieren“: Greta Thunberg.

Stockholm. Klimaaktivisten Greta Thunberg geht mit dem Ergebnis des Weltklimagipfels in Glasgow hart ins Gericht: „Wir sind weit von dem entfernt, was nötig ist.“

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für das Ergebnis der Weltklimakonferenz in Glasgow nur wenig gute Worte übrig. „Wir sind immer noch auf dem Weg in Richtung 2,7 Grad Erderwärmung“, sagte Thunberg am Sonntagabend im schwedi