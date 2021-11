Niederlage für Regierung bei Parlamentswahl in Argentinien

Der Wahlverlierer: Alberto Fernández.

Natacha Pisarenko/AP/dpa

Buenos Aires. Während das einst reiche Land in einer harten Wirtschaftskrise steckt, zerfleischt sich die Regierungskoalition in Richtungskämpfen. Dafür wird sie an den Urnen abgestraft.

Die linke Regierung von Präsident Alberto Fernández hat bei der Parlamentswahl in Argentinien eine Schlappe hinnehmen müssen.Sein Bündnis „Frente de Todos“ („Front aller“) kam nach Auszählung fast aller Stimmen am Montag auf gut 33 Prozent