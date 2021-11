Migranten wärmen sich an einem Feuer an der weißrussisch-polnischen Grenze auf.

Oksana Manchuk/BelTA/AP/dpa

Bruxelles. Die EU wirft der Führung in Belarus vor, Migration als Waffe einzusetzen. Nun will sie Machthaber Lukaschenko die Munition nehmen. Derweil kommen an Polens Grenze zu Belarus immer mehr Migranten zusammen.

Die Außenminister der EU-Staaten haben ein neues Sanktionsinstrument gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus beschlossen.Die Europäische Union werde nun Personen und Einrichtungen ins Visier nehmen können, die einen Be