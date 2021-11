Migranten versammeln sich an der belarussisch-polnischen Grenze an einem Feuer, um sich zu wärmen. (Archivbild)

Ramil Nasibulin/BelTA/AP/dpa

Bruxelles. Die EU zieht die Daumenschrauben gegen Schleuser an, die gezielt Menschen aus Krisengebieten nach Belarus bringen. Aber was tun mit den Menschen, die seit Tagen bei Kälte in den Wäldern ausharren?

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag (9.00 Uhr) ein neues Sanktionsinstrument beschließen, das sich gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus richtet.Es soll unter anderem gegen die staatliche belarus