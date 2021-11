Die Beteiligten Spitzenpolitiker geben nach Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ein Statement. (Archivbild)

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die 22 Arbeitsgruppen von SPD, Grünen und FDP haben ihre Ergebnisse zu einzelnen Themenbereichen vorgelegt, nun ist wieder die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe dran.

Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Regierung gehen am Montag in die nächste Runde. Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP kehren auf die Spitzenebene zurück, nachdem am Mittwoch 22 Arbeitsgruppen aus Fachpolitikern ihre Erge