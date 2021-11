Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, gibt eine Pressekonferenz zur Fortsetzung Frühjahrstreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Die Gespräche über ein mögliches künftiges Bündnis aus SPD, Grüne und FDP übernehmen von heute an die Hauptverhandler. Sie sollen die großen Streitpunkte zwischen den Parteien klären.

Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer sogenannten Ampel-Regierung gehen am heutigen Montag in die nächste Runde. Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP kehren auf die Spitzenebene zurück, nachdem am Mittwoch 22 Arbeitsgruppen aus Fac