Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Deutschen Bundestag.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Der Bundespräsident erinnert am Volkstrauertag an den Angriffs- und Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht. Und er fordert einen neuen Umgang der Gesellschaft mit den „Staatsbürgern in Uniform“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Volkstrauertag eine stärkere Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der Bundeswehr als Parlamentsarmee angemahnt. „Wir müssen Sprachlosigkeit überwinden - auch die Sprachlosigkeit vieler Teile