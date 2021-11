Manuela Schwesig (SPD, l), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Simone Oldenburg (r), die Fraktionschefin der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, zeigen den unterzeichneten Koalitionsvertrag zwischen SPD und der Linken für eine gemeinsame Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Güstrow. Nach der Unterzeichnung des gemeinsamen Koalitionsvertrags wollen sich SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern am Montag an die Regierungsarbeit machen. Die Regierungschefin gibt sich selbstbewusst.

In Mecklenburg-Vorpommern will die rot-rote Landesregierung am Montag die Regierungsarbeit aufnehmen. Am Wochenende hatten SPD und Linke den Koalitionsvertrag unterschrieben, nachdem beide Parteien auf Sonderparteitagen nahezu einstimmig fü