Menschen stehen hinter einem Grenzzaun in Belarus in der Nähe des polnisch-belarussischen Grenzübergangs. Die Europäische Union wirft dem Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, vor, in organisierter Form Menschen aus Krisenregionen wie Syrien oder dem Irak an die EU-Außengrenze zu bringen.

---/16th Mechanised Division/dpa

Warschau. Tausende Menschen aus Krisengebieten vertrauten dem Angebot des belarussischen Machthabers Lukaschenko, sie in Richtung EU ziehen zu lassen. Jetzt gibt es Gerüchte über einen Transit nach Deutschland.

Polen warnt Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS, Gerüchten über einen angeblich bevorstehenden Transit nach Deutschland nicht zu glauben.Unter Migranten kursiere die Nachricht, dass am 15. November Busse aus Deutschland die Flüchtlin