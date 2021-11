Flüchtlinge in Belarus: Hoffnungen richten sich auf Berlin

Migranten aus dem Nahen Osten und anderen Ländern versammeln sich an der belarussisch-polnischen Grenze. Polen warnt Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS, Gerüchten über einen angeblich bevorstehenden Transit nach Deutschland nicht zu glauben.

Leonid Shcheglov/BelTA/AP/dpa

Berlin. Tausende Migranten vertrauten dem belarussischen Machthaber Lukaschenko, sie Richtung EU ziehen zu lassen. Nun stecken sie im Grenzgebiet fest. Polen warnt vor Gerüchten, sie würden nach Deutschland gebracht.

Angesichts der immer größer werdenden Not von mehreren Tausend Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus richten sich die Blicke zunehmend auf Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU).Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte am