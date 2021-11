Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz (von links): Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Helge Braun.

dpa/Michael Kappeler

Berlin/Meschede. Nach Norbert Röttgen und Helge Braun will auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell machen. Es wird spannend: Gut möglich, dass es bei der Mitgliederbefragung einen Stich-Durchlauf geben muss.

In der CDU zeichnet sich erneut ein Dreikampf um die Macht an der Parteispitze ab. Nach dem Außenpolitiker Norbert Röttgen und dem geschäftsführenden Kanzleramtschef Helge Braun will sich auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz