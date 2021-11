Weg frei für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig (l) und Simone Oldenburg präsentieren den Koalitionsvertrag.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Güstrow. Nach der betonten Harmonie der vergangenen Wochen war damit zu rechnen: SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern stimmen dem Koalitionsvertrag fast einstimmig zu.

Die rot-rote Landesregierung in Schwerin kann starten. Nach den beiden Parteitagen in Wismar und Güstrow, bei denen die Delegierten nahezu einstimmig die Koalitionsvereinbarung absegneten, wurde in Schwerin der Koalitionsvertrag unterschrie