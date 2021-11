SPD koaliert mit Linken in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig (SPD, r), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Simone Oldenburg, die Fraktionschefin der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wismar. Die SPD geht in Mecklenburg-Vorpommern eine Koalition mit den Linken ein. Nach der Zustimmung auf dem Sonderparteitag gab es Erdbeer-Sahnetorte.

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat auf ihrem Sonderparteitag in Wismar dem Koalitionsvertrag mit den Linken zugestimmt. Für den Vertrag stimmten am Samstag 122 der 123 Stimmberechtigten. Zuvor hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (