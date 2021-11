Neuer CDU-Chef: Merz will sich erneut um Parteivorsitz bewerben

Friedrich Merz, ehemaliger Unionsfraktionschef, will sich erneut um den Posten des CDU-Chefs bewerben.

dpa/Christoph Soeder

Berlin/Meschede. Im dritten Anlauf nimmt Friedrich Merz den Posten des CDU-Parteivorsitzenden in den Fokus. Nach Informationen aus Parteikreisen werde der Wirtschaftsexperte am Montag über seine Bewerbung sprechen.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Parteikreisen. Zudem sagte der Vorsitzende von Merz' Kreisverband Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, am Samstag