Zwei Rettungswagen stehen an der Zentralen Notaufnahme eines Klinikums in der Region Hannover. (Archivbild)

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Die steigenden Corona-Zahlen bringen die Kliniken in Not. Die Intensivstationen sind vielerorts ausgelastet. Zur Not müssen Patienten in andere Bundesländer gebracht werden.

Die Lage in den Kliniken spitzt sich wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Patienten deutlich zu. Die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind teilweise fast ausgeschöpft, planbare andere Operationen werden verschoben, Patienten find