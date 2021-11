Eine Gruppe von Menschen, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, wird an Bord des Dover-Rettungsboots an Land gebracht.

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Dover. Immer mehr Migranten versuchen nach Großbritannien zu kommen. In kleinen Booten versuchen sie die gefährliche Überfahrt. Erstmals setzen mehr als 1000 Menschen vom Festland über.

So viele Migranten wie noch nie an einem Tag haben illegal den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Wie das Innenministerium in London mitteilte, setzten insgesamt 1185 und damit erstmals mehr als 1000 Menschen vom Festl