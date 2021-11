Alexander Schallenberg (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, kündigt einen bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte an.

dpa/Michael Gruber

Innsbruck. In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden. Die entsprechenden Entscheidungen würden am Sonntag gefällt, kündigte Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag an.

Angesichts der steil ansteigenden Infektionszahlen sei es nicht mehr vernünftig, noch abzuwarten, so Österreichs Kanzler Schallenberg. "Wir werden jetzt schon diesen Schritt setzen." Es sei den Corona-Geimpften nicht zuzumuten, in einen wei