Österreichs Alexander Schallenberg (Mitte) und zwei Minister verkündeten den Beschluss am Sonntag.

Georg Hochmuth/dpa

Innsbruck. Seit Tagen ist davon die Rede, jetzt wird es Ernst: Ungeimpfte dürfen in Österreich ihre Zuhause nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Ein Ziel scheint schon erreicht – die Impfbereitschaft wächst deutlich.

Im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen. Die w