Ein Schild an der Landesgrenze zwischen Deutschland und Österreich.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Ab Sonntag wird Österreich wird zum Hochrisikogebiet erklärt. Das teilte Gesundheitsminister Spahn mit.

Österreich ist ab Sonntag wieder Corona-Hochrisikogebiet. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Die Einstufung bedeutet, dass Menschen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müssen, wenn sie n