Gesundheitsminister Jens Spahn und RK-Präsident Lothar Wieler wollen wieder wöchentlich vor die Presse treten.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Vor dem Hintergrund des hohen Infektionsgeschehens fordert Gesundheitsminister Spahn eine 2G-Plus-Regel für öffentliche Veranstaltungen.

Den fünften Tag infolge erreichten die Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland am Freitag neue Rekordwerte. In einer Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach sich der geschäftsführende Gesundheitsminis