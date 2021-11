Rauch steigt aus einem mit Kohle betriebenen Stahlwerk in Indien auf.

Altaf Qadri/dpa

Glasgow. Die Weltgemeinschaft fordert keinen strikten Ausstieg aus der Kohle – das geht zumindest aus dem aktuellen Entwurf der Abschlusserklärung des Weltklimagipfels in Glasgow hervor. Eine Formulierung hat sich geändert.

In einem neuen Entwurf für die Abschlusserklärung des Weltklimagipfels in Glasgow ist die Forderung nach einem Ausstieg aus der Kohle deutlich abgeschwächt worden. Das geht aus dem am Freitagmorgen von der COP-Präsidentschaft veröffentlicht