Teil-Lockdown geplant: Supermärkte sollen in den Niederlanden um 19 Uhr schließen.

Klemmer/dpa

Den Haag. Die Corona-Inzidenz liegt in den Niederlanden etwa doppelt so hoch wie in Deutschland – jetzt will das Nachbarland in einen erneuten Teil-Lockdown beschließen. Welche Einschränkungen schon ab Samstag gelten sollen.

Die Niederlande steuern angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen auf einen neuen Teil-Lockdown zu. Das berichten niederländische Medien am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. So solle ab Samstag ein eingeschrän