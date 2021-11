UN-Flüchtlingshelfer bieten Migranten Unterstützung an

Decken und Schlafsäcke liegen im Wald an der Grenze zwischen Polen und Belarus.

Michael Kappeler/dpa

Hrodna. Tausende Migranten harren fast ohne Versorgung in Belarus an der EU-Grenze zu Polen aus. Die EU, Belarus und Russland sprechen zwar von einer humanitären Katastrophe. Doch wann gibt es eine Lösung?

Die seit Tagen in der Kälte in Belarus an der EU-Grenze zu Polen ausharrenden Migranten können auf Unterstützung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) hoffen. Vertreter mehrerer Hilfsorganisationen, darunter auch der Inte