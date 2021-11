Will auf einer Pressekonferenz seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz offiziell bekanntgeben: Norbert Röttgen.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Der Machtkampf um den CDU-Vorsitz nimmt Fahrt auf. An diesem Freitag will sich der Außenpolitiker Norbert Röttgen erklären. Eine Entscheidung wird auch zu Kanzleramtschef Helge Braun erwartet.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will an diesem Freitag seine Kandidatur für die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet verkünden.Er wird am Vormittag in die Bundespressekonferenz in Berlin gehen, wie aus einer Einladung der Vereinigung