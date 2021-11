Helge Braun ist amtierender Chef des Bundeskanzleramtes und gilt als enger Vertrauter Merkels. Nun kandidiert er für den CDU-Vorsitz.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Kanzleramtsminister Helge Braun für den CDU-Vorsitz kandidieren will. Das bestätigte am heutigen Donnerstag ein Sprecher der hessischen CDU. Nun will Braun über die Gründe für seine Bewerbung sprechen.

Im Rennen um den Posten des CDU-Vorsitzenden gibt es eine erste Kandidatur: Kanzleramtsminister Helge Braun kündigte am Donnerstag seine Bewerbung um die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet an. Braun werde der Landespartei in Hessen am F