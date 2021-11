Äthiopien: Kaum noch lebenswichtige Medikamente in Tigray

Vertriebene Äthiopier warten auf die Verteilung von Hilfsgütern.

Mulugeta Ayene/AP/dpa

Addis Abeba. Die Situation in der belagerten Region Tigray wird immer dramatischer. 80 Prozent der lebenswichtigen Medikamente stehen nicht mehr zur Verfügung.

Ärzte in der belagerten Region Tigray im Norden Äthiopiens haben kaum noch Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. So könne das größte Krankenhaus in der Regionalhauptstadt Mekelle keine neuen Krebspatienten mehr aufnehmen, sagte das UN-Not