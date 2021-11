Kräftiges Steuerplus spielt Ampel-Verhandlern in die Karten

Bis 2025 sollen rund 179 Milliarden Euro mehr in die Kassen fließen als vorausgesagt.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. Das könnte helfen, in den Koalitionsverhandlungen so manchen Knoten zu lösen: SPD, Grüne und FDP können mehr Steuereinnahmen verplanen als gedacht. Also Feuer frei? Noch-Finanzminister Olaf Scholz bremst.

Es soll der letzte große Auftritt von Olaf Scholz als Finanzminister sein - und der wohl künftige Kanzler bringt ein Geschenk für seine Koalitionsverhandler mit. SPD, Grüne und FDP können in dieser Legislaturperiode Milliarden mehr an Steue