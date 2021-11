Hohe Energiekosten: Ampel-Politiker kündigen Entlastungen an

Ein Stecker wird in eine Steckdose gesteckt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Preise für Strom und Heizung steigen kräftig weiter. Die neue Ampel-Koalition will noch vor der aktuellen Heizperiode eine verträgliche Lösung für Verbraucher finden.

Angesichts der hohen Energiekosten in Deutschland haben Politiker der möglichen neuen Ampel-Koalition Entlastungen angekündigt. Der SPD-Politiker Bernhard Daldrup sagte am Donnerstag im Bundestag, man werde für die jetzige Heizperiode im In