Ampel will Corona-Kurs neu bestimmen

Ein verlorener Mund-Nasen-Schutz liegt am Nachmittag auf dem nassen Pflaster von Frankfurts zentraler Einkaufsmeile. (Archivbild)

Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin. Immer neue Rekorde bei den Corona-Infektionen und tausendfach schwere Verläufe setzen die Politik unter Zugzwang. Nun wollen die Ampelpartner und Olaf Scholz im Bundestag ihre Vorschläge präsentieren.

Mitten in ihren Koalitionsverhandlungen wollen SPD, Grüne und FDP mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes den Corona-Kurs in Deutschland neu bestimmen. Der Bundestag debattiert an diesem Donnerstag über die entsprechenden Pläne. Nac