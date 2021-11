Migranten versammeln sich an der belarussisch-polnischen Grenze an einem Feuer, um sich zu wärmen.

Ramil Nasibulin/BelTA/AP/dpa

kuznica bialostocka. Die Verzweiflung unter den Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze wächst: Erneut verbrachten viele frierend die Nacht in einem Camp. Einige versuchten, die Grenze in die EU zu durchbrechen.

Eine größere Gruppe von Migranten hat polnischen Behördenangaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag versucht, die Grenze von Belarus nach Polen „gewaltsam“ zu durchbrechen. Es handelte sich um etwa 150 Menschen, sagte Polens stellvertreten